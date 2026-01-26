Новых налогов не ожидается: в Госдуме рассказали о перспективах для самозанятых до 2028 года

В России не планируется вводить новые налоги для самозанятых до 2028 года. Об этом заявил член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев.
«До завершения эксперимента, который касается самозанятых, никаких дополнительных решений, которые бы обернулись фискальной нагрузкой для самозанятых приниматься не будет», — рассказал он по итогам встречи депутатов фракции «Единая Россия» с премьер-министром России Михаилом Мишустиным и членами правительства.
Исаев подчеркнул, что инициатива самозанятых и платформенно занятых по добровольному вступлению в систему соцстрахования будет всячески поощряться со стороны властей.
Ранее KP.RU сообщал, что режим работы и налогообложения самозанятых в России не собираются менять до завершения срока его проведения. Он начался еще в 2019 году и должен завершиться в конце 2028 года.