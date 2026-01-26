Легенде «Динамо» и советского футбола Владимиру Пильгую — 78

Владимир Пильгуй провёл за московское «Динамо» двенадцать сезонов, став неотъемлемой частью команды, известной своей надёжной обороной и боевым духом. За время выступлений в бело-голубой форме он дважды завоевал Кубок СССР, а также стал серебряным и бронзовым призёром чемпионата страны. Одним из самых ярких достижений клуба в его карьере стало участие в финале Кубка обладателей кубков в 1972 году.