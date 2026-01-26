Легенде «Динамо» и советского футбола Владимиру Пильгую — 78

26 января 2026 года Владимиру Михайловичу Пильгую, легендарному вратарю московского «Динамо» и сборной СССР, исполнилось 78 лет. За карьеру он дважды выиграл Кубок СССР, стал призёром чемпионата страны, дошёл до финала Кубка обладателей кубков (1972), вошёл в Клуб Льва Яшина (107 матчей на ноль), завоевал серебро Евро-1972 и бронзу на Олимпиадах 1972 и 1980 годов.
26 января 2026 года исполнилось 78 лет Владимиру Михайловичу Пильгую, члену консультативного совета футбольного клуба «Динамо». В этот день представители спортивной общественности, болельщики и коллеги по футболу отмечают юбилей одного из самых выдающихся голкиперов в истории советского и российского футбола.
Владимир Пильгуй провёл за московское «Динамо» двенадцать сезонов, став неотъемлемой частью команды, известной своей надёжной обороной и боевым духом. За время выступлений в бело-голубой форме он дважды завоевал Кубок СССР, а также стал серебряным и бронзовым призёром чемпионата страны. Одним из самых ярких достижений клуба в его карьере стало участие в финале Кубка обладателей кубков в 1972 году.
Особое место в биографии Пильгуя занимает его вхождение в элитный Клуб Льва Яшина — закрытый круг вратарей, сыгравших не менее 100 матчей на ноль в официальных играх. Владимир Михайлович достиг этого рубежа, проведя 107 «сухих» матчей, что подтверждает его высочайший профессионализм и стабильность на протяжении многих лет.
На международной арене Пильгуй также добился значительных успехов. В составе сборной СССР он завоевал серебряную медаль чемпионата Европы 1972 года. Кроме того, он дважды поднимался на третью ступень олимпийского пьедестала — на Играх в Мюнхене в 1972 году и в Москве в 1980 году.
Сегодня, в день своего 78-летия, Владимир Михайлович остаётся уважаемой фигурой в футбольном сообществе. Его опыт, знания и преданность делу продолжают служить примером для новых поколений спортсменов.
«Московский комсомолец» от всей души желает Владимиру Михайловичу крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и долгих лет жизни.