Отар Кушанашвили рассказал, как его спасала жена во время болезни

Ведущий Отар Кушанашвили, как известно, поборол онкологическое заболевание. Он прошёл несколько курсов лечения, долго лежал в больнице. Но справляться в одиночку бывает непросто. К счастью, у Отара есть человек, который остаётся рядом при любых невзгодах. На недавнем светском мероприятии Кушанашвили рассказал о поддержке любимой жены Ольги и поблагодарил её прямо на сцене.