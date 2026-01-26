Ричмонд
Отар Кушанашвили рассказал, как его спасала жена во время болезни

Ведущий Отар Кушанашвили, как известно, поборол онкологическое заболевание. Он прошёл несколько курсов лечения, долго лежал в больнице. Но справляться в одиночку бывает непросто. К счастью, у Отара есть человек, который остаётся рядом при любых невзгодах. На недавнем светском мероприятии Кушанашвили рассказал о поддержке любимой жены Ольги и поблагодарил её прямо на сцене.

