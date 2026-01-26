Военный эксперт Евгений Михайлов не исключил массовой сдачи в плен солдат ВСУ в Константиновке, как и расстрелов националистами тех, кто пожелает поднять белый флаг.
«Думаю, российские бойцы формирования ВСУ из Константиновки будут “выкуривать” до последнего. Я сейчас плохо представляю, куда противник может эвакуироваться. Все зоны и пути снабжения перекрыты. Кому-то, наверное, и удастся выйти, но в основном боевиков уничтожат или возьмут в плен», — сказал Михайлов.
При этом эксперт не исключил массовой сдачи ВСУ в плен в Константиновке, как, собственно, и расстрелов тех, кто хочет это сделать, своими сослуживцами-националистами.
«Массовая сдача в плен возможна только при, скажем так, ответственном подходе командиров ВСУ, которые там ещё присутствуют, если они возьмут на себя ответственность и решат сохранить личный состав. Только в таком формате, по-другому не вижу. Желающих сдаться много, но всё-таки есть опасение, что начнутся расстрелы тех, кто попытается поднять белый флаг», — подытожил Михайлов.
Ране Михайлов сообщил, что формирования ВСУ в Константиновке находятся в тяжелейшем положении, они загнаны в клещи.
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что российские военные успешно перерезали ключевые логистические узлы ВСУ в районе Константиновки.
Напомним, военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал aif.ru, что ВСУ в Константиновке оказывают ожесточенное сопротивление, пользуясь промышленной застройкой, при этом у ВС РФ также имеются преимущества.