Действуют по тайному приказу: что на самом деле происходит в Константиновке

Михайлов отметил, что массовая сдача в плен солдат ВСУ в Константиновке возможна. Эксперт при этом не исключил, что украинские националисты будут расстреливать тех, кто попытается поднять белый флаг.

Источник: Аргументы и факты

Военный эксперт Евгений Михайлов не исключил массовой сдачи в плен солдат ВСУ в Константиновке, как и расстрелов националистами тех, кто пожелает поднять белый флаг.

«Думаю, российские бойцы формирования ВСУ из Константиновки будут “выкуривать” до последнего. Я сейчас плохо представляю, куда противник может эвакуироваться. Все зоны и пути снабжения перекрыты. Кому-то, наверное, и удастся выйти, но в основном боевиков уничтожат или возьмут в плен», — сказал Михайлов.

При этом эксперт не исключил массовой сдачи ВСУ в плен в Константиновке, как, собственно, и расстрелов тех, кто хочет это сделать, своими сослуживцами-националистами.

«Массовая сдача в плен возможна только при, скажем так, ответственном подходе командиров ВСУ, которые там ещё присутствуют, если они возьмут на себя ответственность и решат сохранить личный состав. Только в таком формате, по-другому не вижу. Желающих сдаться много, но всё-таки есть опасение, что начнутся расстрелы тех, кто попытается поднять белый флаг», — подытожил Михайлов.

Ране Михайлов сообщил, что формирования ВСУ в Константиновке находятся в тяжелейшем положении, они загнаны в клещи.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что российские военные успешно перерезали ключевые логистические узлы ВСУ в районе Константиновки.

Напомним, военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал aif.ru, что ВСУ в Константиновке оказывают ожесточенное сопротивление, пользуясь промышленной застройкой, при этом у ВС РФ также имеются преимущества.

