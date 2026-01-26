Ричмонд
-3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин отметил свежий взгляд ветеранов СВО

Путин отметил свежий взгляд ветеранов СВО, которые приходят на госслужбу.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 26 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил свежий взгляд ветеранов СВО, которые приходят на государственную службу.

Глава государства в понедельник работает в Санкт-Петербурге, где встретился с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко.

Во время встречи глава региона рассказал, что сейчас в Ленинградской области руководящие должности занимают два человека, прошедшие программу «Время героев». Кроме того, область запустила свою программу, в рамках которой на различные должности пришли 15 человек.

«И как вам они?» — поинтересовался Путин.

Дрозденко признался, что иногда бывает непросто, но самое главное — у участников огромный заряд на работу.

«Так называемый свежий взгляд, он лишним не бывает», — отметил Путин.

Узнать больше по теме
Биография Александра Дрозденко
Александр Дрозденко — российский политик, много лет занимающий пост губернатора Ленинградской области. В этом тексте — его биография, карьерный путь, а также интересные факты о чиновнике и основная информация о его жизни и деятельности.
Читать дальше