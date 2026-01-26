С. -ПЕТЕРБУРГ, 26 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил свежий взгляд ветеранов СВО, которые приходят на государственную службу.
Глава государства в понедельник работает в Санкт-Петербурге, где встретился с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко.
Во время встречи глава региона рассказал, что сейчас в Ленинградской области руководящие должности занимают два человека, прошедшие программу «Время героев». Кроме того, область запустила свою программу, в рамках которой на различные должности пришли 15 человек.
«И как вам они?» — поинтересовался Путин.
Дрозденко признался, что иногда бывает непросто, но самое главное — у участников огромный заряд на работу.
«Так называемый свежий взгляд, он лишним не бывает», — отметил Путин.