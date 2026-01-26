Психолог Панфилова призвала обсуждать тему финансов в начале отношений

Партнерам стоит обсуждать финансовые вопросы и возможные сторонние траты уже в начале отношений. Об этом в беседе с НСН заявила семейный психолог Наталья Панфилова.
По ее словам, раннее обсуждение денежных тем помогает избежать серьезных скандалов в будущем. Она отметила, что люди иногда стесняются сразу озвучить свои ожидания, например, о помощи родственникам или крупных личных тратах, но выяснение таких нюансов постфактум может привести к разногласиям.
Панфилова подчеркнула, что у пары может быть как общий, так и раздельный бюджет, но главное — сохранять прозрачность. Непонимание того, сколько партнер зарабатывает и тратит, рано или поздно становится причиной конфликтов. Она добавила, что аналогично важно заранее предупреждать о существующих кредитных историях.
Психолог также прокомментировала ситуацию, когда женщина зарабатывает больше мужчины. Она считает, что это необязательно приводит к разладу, но мужчине важно честно оценить, сможет ли он с этим смириться или будет стремиться увеличить свой доход.
Ранее психолог Дарья Блинова рассказала, с чего начинается разлад в отношениях.