Психолог Панфилова призвала обсуждать тему финансов в начале отношений

Панфилова подчеркнула, что у пары может быть как общий, так и раздельный бюджет, но главное — сохранять прозрачность. Непонимание того, сколько партнер зарабатывает и тратит, рано или поздно становится причиной конфликтов. Она добавила, что аналогично важно заранее предупреждать о существующих кредитных историях.