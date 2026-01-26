Ричмонд
Губернатор Ленинградской области рассказал Путину о проектах к ее столетию

Дрозденко рассказал Путину об основных проектах к столетию Ленобласти.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 26 янв — РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал президенту России Владимиру Путину об основных проектах к столетию региона, которое будет отмечаться в 2027 году.

Путин в понедельник провел рабочую встречу с Дрозденко.

«Мы готовим несколько проектов (к столетию Ленинградской области — ред.). Не просим финансирования, просто хотел бы вас ознакомить. Задача такая к столетию — думаем о будущем и сохраняем прошлое. Проекты в основном направлены на сохранение памятников культурного наследия и на детей», — сообщил Дрозденко.

В числе основных проектов он назвал, в частности, строительство детской больницы в Сертолово, создание в регионе лицея для одаренных детей совместно с образовательным центром «Сириус», а также проект модернизации мемориально-ландшафтного комплекса «Дорога жизни».

Ранее в январе Дрозденко представил логотип к столетию Ленинградской области, где единица стилизована в виде маяка, а нули соединены символом «бесконечность».

