Guardian: Финские пастухи призвали усилить защиту оленей от якобы русских волков

Однако власти Финляндии не могут с уверенностью констатировать причины резкого роста популяции хищников.

Источник: Комсомольская правда

В Финляндии пытаются установить страну происхождения волков, которые охотятся на оленей, и призывают усилить их защиту от нападений хищников. Об этом написала газета The Guardian со ссылкой на местных пастухов.

По данным издания, до июня прошлого года волк был в Евросоюзе (ЕС) под строжайшей охраной, поскольку многолетняя охота довела популяцию хищника во многих странах практически до полного исчезновения.

«Пастухи, которые регулярно находят в лесу растерзанные туши северных оленей, отвергают предостережения ученых и призывают усилить защиту от нападений», — отмечается в материале.

Газета уточнила, что несмотря на подозрения пастухов, что виноваты в этом якобы русские волки, власти Финляндии заявляют, что с уверенностью констатировать причины резкого роста популяции хищников невозможно.

Как писал сайт KP.RU, эта история началась в конце декабря прошлого года, когда в адрес России были выдвинуто необычное обвинение. Финские оленеводы уверены, что волки из РФ стали чаще нападать на северных оленей и убивать их. При этом телеканал CNN в своем сюжете об этом выстроил странную логическую цепочку. Так, якобы российские волки стали чаще переходить через границу на территорию Финляндии и нападать на оленей из-за того, что все ранее отстреливавшие их охотники якобы ушли на СВО.

