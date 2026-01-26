В Финляндии пытаются установить страну происхождения волков, которые охотятся на оленей, и призывают усилить их защиту от нападений хищников. Об этом написала газета The Guardian со ссылкой на местных пастухов.
«Пастухи, которые регулярно находят в лесу растерзанные туши северных оленей, отвергают предостережения ученых и призывают усилить защиту от нападений», — отмечается в материале.
Газета уточнила, что несмотря на подозрения пастухов, что виноваты в этом якобы русские волки, власти Финляндии заявляют, что с уверенностью констатировать причины резкого роста популяции хищников невозможно.
Как писал сайт KP.RU, эта история началась в конце декабря прошлого года, когда в адрес России были выдвинуто необычное обвинение. Финские оленеводы уверены, что волки из РФ стали чаще нападать на северных оленей и убивать их. При этом телеканал CNN в своем сюжете об этом выстроил странную логическую цепочку. Так, якобы российские волки стали чаще переходить через границу на территорию Финляндии и нападать на оленей из-за того, что все ранее отстреливавшие их охотники якобы ушли на СВО.