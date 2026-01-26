Как писал сайт KP.RU, эта история началась в конце декабря прошлого года, когда в адрес России были выдвинуто необычное обвинение. Финские оленеводы уверены, что волки из РФ стали чаще нападать на северных оленей и убивать их. При этом телеканал CNN в своем сюжете об этом выстроил странную логическую цепочку. Так, якобы российские волки стали чаще переходить через границу на территорию Финляндии и нападать на оленей из-за того, что все ранее отстреливавшие их охотники якобы ушли на СВО.