МО: над регионами РФ сбито 10 украинских БПЛА

В промежуток с 15:00 до 20:00 по мск средствами противовоздушной обороны были сбиты 10 украинских беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве над Белгородской областью и Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Срочная новость.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
