МО: над регионами РФ сбито 10 украинских БПЛА

Срочная новость.
В промежуток с 15:00 до 20:00 по мск средствами противовоздушной обороны были сбиты 10 украинских беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве над Белгородской областью и Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
