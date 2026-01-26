Трихолог Галлямова развеяла два распространенных мифа о выпадении волос

Стресс не вызывает мгновенного выпадения волос, а мужское облысение не свидетельствует о высоком уровне тестостерона. Об этом «Газете.Ru» рассказала доктор медицинских наук, трихолог Юлия Галлямова.
По словам эксперта, волосяные фолликулы реагируют на сильные переживания с задержкой в два-три месяца, поэтому пациенты редко связывают эти события. Она также подчеркнула, что андрогенетическая алопеция у мужчин обусловлена не избытком гормонов, а генетической чувствительностью фолликулов к ним, при этом уровень тестостерона может оставаться в норме.
Галлямова отметила, что некоторые формы алопеции, например гнездная или рубцовая, развиваются постепенно и могут оставаться незамеченными. У мужчин с короткими стрижками истончение волос часто выявляют поздно, когда уже наблюдается выраженное поредение в теменной зоне.
Трихолог рекомендует обращаться к врачу при обильном выпадении волос дольше двух-трех недель, зуде, болезненности кожи головы, появлении корочек, уплотнений или выраженной перхоти, а также при постепенном поредении без заметного выпадения.
Ранее трихолог Кира Киранс заявила, что выпадение волос может быть симптомом опасной болезни.