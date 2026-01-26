Трихолог Галлямова развеяла два распространенных мифа о выпадении волос

По словам эксперта, волосяные фолликулы реагируют на сильные переживания с задержкой в два-три месяца, поэтому пациенты редко связывают эти события. Она также подчеркнула, что андрогенетическая алопеция у мужчин обусловлена не избытком гормонов, а генетической чувствительностью фолликулов к ним, при этом уровень тестостерона может оставаться в норме.