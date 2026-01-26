Зеленский раскрыл дату очередного раунда переговоров РФ, США и Украины

Вечером того же дня украинский лидер уже подтвердил, что переговоры с участием России, Украины и Соединенных Штатов пройдут на этой неделе. В первую очередь, как отметил Зеленский, речь шла о военной тематике. В то же время затрагивались и нерешенные политические вопросы.