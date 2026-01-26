Ричмонд
Зеленский раскрыл дату очередного раунда переговоров РФ, США и Украины

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл, когда состоится очередной раунд трехсторонних переговоров с участием России, Украины и Соединенных Штатов. По его словам, встреча начнется в воскресенье, 1 февраля.

Он отметил, что эта дата пока предварительная и «будет хорошо, если удастся ускорить эту встречу», передает РБК.

Вечером того же дня украинский лидер уже подтвердил, что переговоры с участием России, Украины и Соединенных Штатов пройдут на этой неделе. В первую очередь, как отметил Зеленский, речь шла о военной тематике. В то же время затрагивались и нерешенные политические вопросы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в этот же день подтвердил, что продолжение контактов США, России и Украины намечено на следующую неделю. По его словам, дружелюбие в рамках переговорного процесса вряд ли возможно. Несмотря на это, сторонам необходимо попытаться достичь каких-либо конкретных договоренностей.

Трехсторонние переговоры проходили в Объединенных Арабских Эмиратах. Перед началом консультаций президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян встретился с главами делегаций Москвы, Киева и Вашингтона и пожелал им успехов на переговорах.

