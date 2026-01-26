Доктор Ван рассказала, в чём кроется опасность дневного сна

Привычка спать днём может ухудшать качество ночного сна и общее самочувствие, предупредила эксперт по медицине сна Цзин Ван в интервью изданию Women s Health.
По её словам, дневной сон иногда снижает так называемое «давление сна» — естественное накопление усталости, необходимое для засыпания вечером. Особенно это заметно, если сон длится слишком долго или происходит регулярно, что мешает полноценному ночному отдыху.
Ван также отметила, что постоянное желание вздремнуть днём часто указывает на проблемы со сном ночью. Среди возможных причин — обструктивное апноэ, нарколепсия и другие расстройства, из-за которых человек чувствует усталость даже после кажущегося достаточного сна.
При этом врач подчеркнула, что короткий дневной сон (20−30 минут) в отдельных случаях может быть полезен, например, для восстановления концентрации. Однако он не должен заменять ночной сон.
Если же желание спать днём возникает постоянно, специалист рекомендует обратиться к врачу для выявления возможных нарушений.
