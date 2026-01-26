«Куда уходит Пин?»: «Смешарики» повторили популярный мем с пингвином-нигилистом

Создатели популярного российского анимационного сериала «Смешарики» решили поддержать новый тренд, создав собственный видео-мем с популярным в Сети пингвином-нигилистом. Для этого авторы франшизы решили использовать персонажа мультсериала — пингвина-изобретателя Пина.
На ролике неподвижная фигура персонажа стоит спиной к зрителям, смотря в сторону высоких гор под меланхоличную музыку.
«Куда уходит Пин?», — говорится в подписи к короткому видео.
Ролик был снят по мотивам нового мема, который активно обсуждается в социальных сетях последние несколько дней. Источником тренда является отрывок из документального фильма немецкого режиссера Вернера Херцога «Встречи на краю света». Картина рассказывает о жизни колонии пингвинов.
Особую популярность обрел момент, на котором один из пингвинов направляется к горам, отказываясь от своей стаи. В этот момент диктор задается философским вопросом «Но почему?». Сейчас этот фрагмент приобрел особую популярность, став мемом.
Ранее KP.RU сообщал, что Белый дом опубликовал в соцсети фотографию с президентом США Дональдом Трампом и пингвином. На отредактированной картинке американский лидер вместе с новым другом задумчиво идут по снегу в Гренландии.