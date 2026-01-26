Ричмонд
-3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Куда уходит Пин?»: «Смешарики» повторили популярный мем с пингвином-нигилистом

«Смешарики» показали собственную версию трендового мема с пингвином-нигилистом.

Источник: Комсомольская правда

Создатели популярного российского анимационного сериала «Смешарики» решили поддержать новый тренд, создав собственный видео-мем с популярным в Сети пингвином-нигилистом. Для этого авторы франшизы решили использовать персонажа мультсериала — пингвина-изобретателя Пина.

На ролике неподвижная фигура персонажа стоит спиной к зрителям, смотря в сторону высоких гор под меланхоличную музыку.

«Куда уходит Пин?», — говорится в подписи к короткому видео.

Ролик был снят по мотивам нового мема, который активно обсуждается в социальных сетях последние несколько дней. Источником тренда является отрывок из документального фильма немецкого режиссера Вернера Херцога «Встречи на краю света». Картина рассказывает о жизни колонии пингвинов.

Особую популярность обрел момент, на котором один из пингвинов направляется к горам, отказываясь от своей стаи. В этот момент диктор задается философским вопросом «Но почему?». Сейчас этот фрагмент приобрел особую популярность, став мемом.

Ранее KP.RU сообщал, что Белый дом опубликовал в соцсети фотографию с президентом США Дональдом Трампом и пингвином. На отредактированной картинке американский лидер вместе с новым другом задумчиво идут по снегу в Гренландии.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — мощное государство в Северной Америке. Штаты занимают одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике, а влияние американской культуры на мир тяжело недооценить. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше