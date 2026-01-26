Украинскую ракету С-200 сбили над Брянской областью

Над Клинцовским районом Брянской области российские средства противовоздушной обороны ликвидировали зенитную управляемую ракету С-200 Вооруженных сил Украины (ВСУ), фрагменты которой упали на жилой сектор. В результате атаки пострадала одна женщина: она получила ушиб мягких тканей. Об этом в понедельник, 26 января, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
— Пострадавшая доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь. По предварительной информации, четыре частных жилых дома разрушены. Частично повреждены более 50 частных жилых домов, а также остекление в двух многоквартирных домах, — уточнил глава области.
На месте случившегося работают оперативные и экстренные службы, они продолжают обследование, написал Богомаз в своем Telegram-канале.
Ранее российские военнослужащие в течение суток уничтожили объекты энергетической инфраструктуры. Кроме того, армия страны нанесла удар по пунктам временной дислокации вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 142 районах.