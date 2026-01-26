Кнутов оценил мощный ПЗРК «Игла», из которого Мадуро защищали при похищении

Улучшенный переносной зенитный ракетный комплекс «Игла-С» имеет дальность стрельбы 6 км и высоту поражения 3,5 км, сообщил в беседе с aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов.
Напомним, посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров ранее сообщил, что защитники Венесуэлы 3 января, во время похищения американскими военными президента страны Николаса Мадуро, произвели не менее двух выстрелов из разработанного в РФ ПЗРК «Игла-С».
«“Игла-С” — это более продвинутая модель переносного зенитно-ракетного комплекса с дальностью стрельбы 6 км, вместо 5 км у предыдущих. Высота поражения — 3,5 км. В этой версии также увеличена скорость поражения целей до 500 метров в секунду. Есть возможность стрельбы не только на догонных курсах, но и на встречных. Раньше такого не было. Также повышена помехозащищенность, поскольку используются два элемента в инфракрасной головке самонаведения, что позволяет отличать тепловые ловушки от реальной цели», — пояснил эксперт.
Кнутов добавил, что усовершенствованная версия оснащена более эффективным взрывателем.
«Взрыватель есть не только контактный, но и дистанционный. Если на определенном расстоянии не происходит столкновение с целью, то срабатывает неконтактный взрыватель. Боевая часть небольшая, около 2,5 кг, осколочно-фугасная, но при этом задействуется топливо самой ракеты, что резко увеличивает боевые возможности при уничтожении летательного аппарата противника», — пояснил эксперт.
Специалист подчеркнул, что комплекс эффективно борется со всеми типами летательных аппаратов, среди которых беспилотники, самолеты, вертолеты, а также способен поражать крылатые ракеты.
