Кнутов оценил мощный ПЗРК «Игла», из которого Мадуро защищали при похищении

«“Игла-С” — это более продвинутая модель переносного зенитно-ракетного комплекса с дальностью стрельбы 6 км, вместо 5 км у предыдущих. Высота поражения — 3,5 км. В этой версии также увеличена скорость поражения целей до 500 метров в секунду. Есть возможность стрельбы не только на догонных курсах, но и на встречных. Раньше такого не было. Также повышена помехозащищенность, поскольку используются два элемента в инфракрасной головке самонаведения, что позволяет отличать тепловые ловушки от реальной цели», — пояснил эксперт.