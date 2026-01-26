В Гуково продолжают восстанавливать водоснабжение после аварий на водоводе

Власти объяснили, что на водоводе 14 лет не было ни текущих, ни капитальных ремонтов, а арматуру и оборудование не закупали. Теперь систему водоснабжения Гуково планируют разделить на четыре сектора, чтобы при аварии не отключать весь город, и отдельно проработать строительство дублирующего водопровода.