В Гуково продолжают восстанавливать водоснабжение после аварий на водоводе

В Гуково продолжают налаживать стабильную подачу воды после аварий на Гуково Гундоровском водоводе. Об этом рассказали в правительстве Ростовской области.
— Нужно срочно закупать оборудование, несмотря на дефицит бюджета. Необходим четкий план и обоснование, чтобы избежать задержек, — подчеркнул губернатор Юрий Слюсарь.
Заместитель губернатора Владимир Ревенко доложил, что ремонт на водоводе завершили и город вернулся к штатному режиму водоснабжения. Социальные учреждения также обеспечены водой.
При этом на сетях продолжают возникать порывы — их устраняют оперативно.
Власти объяснили, что на водоводе 14 лет не было ни текущих, ни капитальных ремонтов, а арматуру и оборудование не закупали. Теперь систему водоснабжения Гуково планируют разделить на четыре сектора, чтобы при аварии не отключать весь город, и отдельно проработать строительство дублирующего водопровода.
