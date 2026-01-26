В Госдуме оценили идею запретить сайты с готовыми домашними заданиями

«Инициатива Минпросвещения в общем-то благая: оградить ребят от легких готовых решений, создать такие условия, при которых ученику нужно будет проявить самостоятельность, поработать над заданием, а не получить готовый ответ в два клика. Но вот только едва ли такой запрет изменит ситуацию, ведь сегодня школьники активно пользуются нейросетями, спрашивают ответы в чат-ботах», — сказала Стенякина РИА Новости.