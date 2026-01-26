Путин и Дрозденко обсудили земельные сертификаты для контрактников

С. -ПЕТЕРБУРГ, 26 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко обсудили на встрече в понедельник земельные сертификаты, которые выдаются контрактникам в регионе.
Путин в понедельник работает в Санкт-Петербурге, где встретился с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко. Глава региона рассказал, что при заключении контракта с Минобороны РФ в области предоставляется земельный сертификат, который также можно получить в виде финансовой компенсации.
«Ну тем более, в Ленинградской области», — указал Путин.
«Непросто, у нас с землей сложно, не скрою, сейчас решают проблему, но это очень важно», — сказал Дрозденко.