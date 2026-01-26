Сальдо опроверг сообщения о вспышке ВИЧ в Херсонской области, назвав их фейком

«Уважаемые земляки, противник распространяет в Telegram дезинформацию об “эпидемии ВИЧ” на Херсонщине. Это ложь! Видео, где якобы выступают медицинские работники и звучит голос нашего министра здравоохранения, — сгенерированный нейросетью фейк, а сканы документов — примитивная подделка», — написал Сальдо.
По его словам, цель этой кампании — дестабилизация и дискредитация армии. Губернатор подчеркнул, что санитарная обстановка в регионе стабильна, а сезонная заболеваемость ОРВИ даже не достигла высоких значений.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что предварительный ущерб от обстрелов со стороны ВСУ уже оценивается в десятки миллиардов рублей. По его словам, эта сумма включает разрушения жилых домов, социальных объектов, инфраструктуры и инженерных сетей. Сальдо отметил, что точные расчёты ещё ведутся, и каждый новый обстрел увеличивает общий объём ущерба, который продолжает расти.
