На 50-м году скончался режиссер Владимир Матийченко

Умер бывший художественный руководитель Сургутского музыкально-драматического театра Владимир Матийченко. Ему было 49 лет.

Источник: Аргументы и факты

В возрасте 49 лет ушёл из жизни режиссёр, педагог и выпускник ГИТИСа Владимир Матийченко. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Российского института театрального искусства (ГИТИС).

Матийченко также был основателем Сургутского музыкально-драматического театра (СМДТ), первого и крупнейшего театра в Югре.

Более 20 лет Матийченко посвятил родному театру. Он работал главным режиссёром и художественным руководителем.

«Вместе с Тамарой Никифоровной Лычкатой, энтузиастом театрального дела и первым директором СМДТ, Владимир Матийченко создал не только отдельный театр, но и совершенно новую театральную среду — творческую и образовательную», — отметили в ГИТИСе.

Коллектив ГИТИСа выразил глубокие соболезнования семье, друзьям, ученикам и поклонникам творчества Матийченко.

