На 50-м году скончался режиссер Владимир Матийченко

В возрасте 49 лет ушёл из жизни режиссёр, педагог и выпускник ГИТИСа Владимир Матийченко. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Российского института театрального искусства (ГИТИС).
Матийченко также был основателем Сургутского музыкально-драматического театра (СМДТ), первого и крупнейшего театра в Югре.
Более 20 лет Матийченко посвятил родному театру. Он работал главным режиссёром и художественным руководителем.
«Вместе с Тамарой Никифоровной Лычкатой, энтузиастом театрального дела и первым директором СМДТ, Владимир Матийченко создал не только отдельный театр, но и совершенно новую театральную среду — творческую и образовательную», — отметили в ГИТИСе.
Коллектив ГИТИСа выразил глубокие соболезнования семье, друзьям, ученикам и поклонникам творчества Матийченко.
Ранее стало известно о смерти актрисы Вероники Ганич.