Павел Воля высмеял желание Бузовой получить награду за премию

24 июля 2025 года продюсер Виктор Дробыш высказался, что Ольга Бузова не умеет хорошо петь, а ее выдающиеся вокальные данные существуют только «глубоко внутри нее самой», но никак не проявляются на деле. Эксперт подчеркнул, что исполнительница не умеет петь ни на русском, ни на английском языке. При этом Дробыш назвал Бузову талантливой, отметив, что ее способности до сих пор никто не заметил.