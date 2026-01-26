Павел Воля высмеял желание Бузовой получить награду за премию

Российский комик и телеведущий Павел Воля в понедельник, 26 января, сыронизировал над певицей Ольгой Бузовой, которая выразила желание получить музыкальную премию за пение.
— Оля, с премиями за песни знаешь, как устроено? Как только начнешь петь, сразу дадут, — заявил Воля в своем шоу на телеканале ТНТ.
20 января Ольга Бузова заявила, что в будущем планирует совмещать семью и карьеру. Она уточнила, что, независимо от графика, два дня в неделю она обязательно будет посвящать близким. Ранее певица рассказала, что в текущий момент не состоит в отношениях, хотя она по-прежнему мечтает о семье и детях. По словам певицы, подходящего человека рядом еще не появилось.
24 июля 2025 года продюсер Виктор Дробыш высказался, что Ольга Бузова не умеет хорошо петь, а ее выдающиеся вокальные данные существуют только «глубоко внутри нее самой», но никак не проявляются на деле. Эксперт подчеркнул, что исполнительница не умеет петь ни на русском, ни на английском языке. При этом Дробыш назвал Бузову талантливой, отметив, что ее способности до сих пор никто не заметил.