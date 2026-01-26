Ричмонд
В Ростовской области более 120 студентов отметили День студенчества на катке

В Ростовской области студентам устроили бесплатный праздник на льду.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области студенты отметили День российского студенчества 25 января. В торговом центре для них организовали бесплатный каток, сообщили в правительстве региона. Праздник посетили более 120 студентов вузов и ссузов.

— Мы стремимся поддерживать эту атмосферу, создавая яркие события, которые остаются в памяти на долгие годы, — отметил председатель комитета по молодежной политике Ростовской области Олег Отроков.

Бесплатные катания на коньках для студентов в регионе проводят уже седьмой раз. Инициаторами выступают комитет по молодежной политике и Агентство развития молодежных инициатив.

Помимо катания, для участников подготовили развлекательную программу: выступление фигуристов, розыгрыши призов и интерактивы.

