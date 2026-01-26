Ричмонд
-3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд без рассмотрения вернул иск внучки Шолохова о взыскании 47 млн c застройщика

Свердловский арбитражный суд вернул без рассмотрения иск Марии Манохиной, внучки писателя Михаила Шолохова. Она требовала взыскать с компании «ООО “Специализированный застройщик “Астра-Восток” более 47 миллионов рублей за нарушение прав на товарный знак “Шолохов”, говорится в картотеке дел суда.

Причиной такого решения стала неуплата госпошлины. Суд отклонил ходатайство Манохиной об отсрочке платежа, посчитав, что представленные ею документы не доказывают тяжёлого имущественного положения.

Таким образом, иск о компенсации за использование фамилии знаменитого писателя не был рассмотрен по существу. Для продолжения разбирательства истице необходимо будет устранить процессуальное нарушение.

Ранее Life.ru рассказывал, как семьи, чьих новорождённых сыновей перепутали в советском роддоме в 1989 году, уже три года безуспешно пытаются взыскать с государства компенсацию в 30 миллионов рублей. Несмотря на то что трагедия открылась лишь в 2023 году благодаря ДНК-тесту, суды, включая кассационный, отказывают в иске. В качестве причины они указывают, что законодательство СССР не предусматривало возмещение морального вреда в его современном понимании. Адвокат пострадавших Александр Зорин настаивает, что вред был причинён в момент осознания подмены, и считает, что такой прецедент оставляет без защиты целое поколение жертв системных ошибок прошлого.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.