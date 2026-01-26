Суд без рассмотрения вернул иск внучки Шолохова о взыскании 47 млн c застройщика

Ранее Life.ru рассказывал, как семьи, чьих новорождённых сыновей перепутали в советском роддоме в 1989 году, уже три года безуспешно пытаются взыскать с государства компенсацию в 30 миллионов рублей. Несмотря на то что трагедия открылась лишь в 2023 году благодаря ДНК-тесту, суды, включая кассационный, отказывают в иске. В качестве причины они указывают, что законодательство СССР не предусматривало возмещение морального вреда в его современном понимании. Адвокат пострадавших Александр Зорин настаивает, что вред был причинён в момент осознания подмены, и считает, что такой прецедент оставляет без защиты целое поколение жертв системных ошибок прошлого.