Ространснадзор контролирует аэропорты из-за сбоя системы бронирования

Как сообщили в ведомстве, авиакомпаниям были даны срочные рекомендации развернуть дополнительные стойки для ручной регистрации и усилить персонал в зонах обслуживания. Инспекторы также потребовали от перевозчиков приоритетно обслуживать стыковочные рейсы и постоянно информировать пассажиров об изменениях.
«В связи со сбоем в системе бронирования и регистрации Leonardo Ространснадзор оперативно направил инспекторов в ключевые аэропорты страны», — цитирует сообщение ведомства «Интерфакс».
Пассажирам советуют прибывать в аэропорт заранее, проверять статус рейса только через официальные каналы авиакомпаний и обязательно сохранять бумажные посадочные талоны.
Напомним, аэропорты разных регионов России испытывают трудности с регистрацией пассажиров и багажа, так как в системе бронирования фиксируются постоянные сбои. Проблемы с регистрацией возникли и в других крупных аэропортах, включая Красноярск, Нижнекамск, Санкт-Петербург и Екатеринбург. В петербургском Пулково предупредили, что из-за сбоя пассажирам придется дольше ждать обслуживания, а в расписании возможны задержки.
