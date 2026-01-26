Ричмонд
Ространснадзор контролирует аэропорты из-за сбоя системы бронирования

Крупный технический сбой в глобальной системе бронирования Leonardo вызвал перебои с регистрацией пассажиров и продажей билетов в аэропортах России. Ситуацию взял на контроль Ространснадзор, оперативно направивший своих инспекторов в ключевые воздушные гавани страны.

Как сообщили в ведомстве, авиакомпаниям были даны срочные рекомендации развернуть дополнительные стойки для ручной регистрации и усилить персонал в зонах обслуживания. Инспекторы также потребовали от перевозчиков приоритетно обслуживать стыковочные рейсы и постоянно информировать пассажиров об изменениях.

«В связи со сбоем в системе бронирования и регистрации Leonardo Ространснадзор оперативно направил инспекторов в ключевые аэропорты страны», — цитирует сообщение ведомства «Интерфакс».

Пассажирам советуют прибывать в аэропорт заранее, проверять статус рейса только через официальные каналы авиакомпаний и обязательно сохранять бумажные посадочные талоны.

Напомним, аэропорты разных регионов России испытывают трудности с регистрацией пассажиров и багажа, так как в системе бронирования фиксируются постоянные сбои. Проблемы с регистрацией возникли и в других крупных аэропортах, включая Красноярск, Нижнекамск, Санкт-Петербург и Екатеринбург. В петербургском Пулково предупредили, что из-за сбоя пассажирам придется дольше ждать обслуживания, а в расписании возможны задержки.

