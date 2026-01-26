Ространснадзор контролирует аэропорты из-за сбоя системы бронирования

Напомним, аэропорты разных регионов России испытывают трудности с регистрацией пассажиров и багажа, так как в системе бронирования фиксируются постоянные сбои. Проблемы с регистрацией возникли и в других крупных аэропортах, включая Красноярск, Нижнекамск, Санкт-Петербург и Екатеринбург. В петербургском Пулково предупредили, что из-за сбоя пассажирам придется дольше ждать обслуживания, а в расписании возможны задержки.