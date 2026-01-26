Хуснуллин рассказал о беспокойстве из-за ввода жилья в России в 2028—2029 годах

Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин выразил обеспокоенность из-за ввода жилья в РФ в 2028—2029 годах. Свое мнение политик высказал во время беседы с журналистами.
«По 2027 году мы видим небольшое снижение, меня больше беспокоит ввод в 2028—2029 годы», — отметил он.
Хуснуллин выразил надежду, что всплеск по ипотеке и запуск новых проектов смогут сгладить спады по вводу жилья в предстоящих годах. Зампредседателя подчеркнул, что снижение ключевой ставки также сможет сгладить результаты по вводу.
При этом Хуснуллин отметил большой ввод нежилых помещений, которые также являются частью программы по развитию, предоставляя рабочие места и налоговую базу в РФ.
