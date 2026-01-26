Власти Минска хотят застроить полуостров на изгибе Свислочи в центре Минска у двух станций метро, но сперва проведут общественное обсуждение градостроительного проекта в Администрации Ленинского района. Об этом пишет площадка недвижимости Realt.by.
Проект касается территории площадью 78 гектаров в границах улиц Первомайской, Ульяновской, Пулихова, Смоленской, Ленина — словом, самый центр Минска. Если смотреть на карту, участок образует своеобразный полуостров, образованный за счет изгиба Свислочи. В истории Минска этот район известен как Кошары.
На участке расположены отель «Пекин», Завод имени Кирова, отделение Белорусской железной дороги, поликлиника. Вдоль Свислочи пролегает главная минская велодорожка, парк имени 40-летия Великого Октября, территория бывшего капища. Известно, что на территории обсуждаемого проекта живет около 1500 человек в современных многоэтажных строениях, двухэтажках и даже в частных домах. Добавим, что рядом и выходы двух станций метро «Автозаводской» линии — «Первомайская» и «Пролетарская».
Как раз два двухэтажных дома на улице Красноармейской и шесть частный строений на Смоленской и планируется снести, построив на их месте социальные или торгово-бытовые объекты. Масштабный план — вынос строений завода имени Кирова, складов и мастерских ряда компаний, которые в свое время купили землю на аукционе. Вместо этого предлагают строить многофункциональные комплексы с блоками жилой многоквартирной застройки высокой плотности (но не более 50% общей площади). Плюс автостоянки, паркинг, общественный транспорт, детсад на 230 мест, торгово-бытовые центры, спортивно-оздоровительный центр.
Обещают и новую улицу протяженностью до километра и еще один мост через Свислочь от Красноармейской к Ленина.
«В результате всех изменений население микрорайона увеличится с 1470 до 3800 тысячи человек, а общее количество квартир вырастет с 683 до 1693 штук. Провести все преобразования намечено в расчетный срок до 2035 года», — резюмирует Realt.by.
Ранее мы писали, что почти 20 населенных пунктов ликвидированы в Беларуси за год, а появился всего один.
А жительница новостройки из «Минск-Мира» пожаловалась властям, что ее дом оказался «несуществующим».
Тем временем мы писали, что в Беларуси кот Мартин спас хозяйку, разбудив ее во время пожара: «Он начал кричать, потом за руки кусать».
Ранее белорусский эндокринолог сказала, правда ли, что женщины стареют быстрее, чем мужчины.