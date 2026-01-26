Власти Минска хотят застроить полуостров на изгибе Свислочи в центре Минска

Как раз два двухэтажных дома на улице Красноармейской и шесть частный строений на Смоленской и планируется снести, построив на их месте социальные или торгово-бытовые объекты. Масштабный план — вынос строений завода имени Кирова, складов и мастерских ряда компаний, которые в свое время купили землю на аукционе. Вместо этого предлагают строить многофункциональные комплексы с блоками жилой многоквартирной застройки высокой плотности (но не более 50% общей площади). Плюс автостоянки, паркинг, общественный транспорт, детсад на 230 мест, торгово-бытовые центры, спортивно-оздоровительный центр.