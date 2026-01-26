Ричмонд
Самый пожилой ветеран Великой Отечественной войны скончался в Канаде

Самый пожилой ветеран Великой Отечественной войны (ВОВ) Виктор Хоменко в воскресенье, 25 января, скончался на 107-м году жизни в Канаде. Об этом сообщили в посольстве России в Оттаве.

Согласно информации ведомства, Хоменко был одним из старейших ветеранов ВОВ и Второй мировой войны. С первых дней войны он встал на защиту Родины, принимал участие в обороне Ленинграда и прошел путь до Победы, проявив мужество и отвагу, которые отметили высокими государственными наградами.

После завершения войны Хоменко активно занимался общественной и воспитательной работой — военнослужащий передавал молодежи правду о войне и оставался «примером скромности, достоинства и внутренней силы». Кроме того, военный принимал активное участие в деятельности Канадской Ассоциации ветеранов Второй мировой войны из СССР.

— Посольство России в Канаде выражает самые искренние соболезнования родным и близким Виктора Ульяновича Хоменко, а также Ассоциации. Невосполнимая утрата. Светлая память Герою, — передает Telegram-канал посольства.