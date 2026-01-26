Ричмонд
Ростовская область с начала года отправила за рубеж 167 тонн мяса птицы

Мясо птицы из Ростовской области экспортировано в ОАЭ и страны СНГ.

Источник: Комсомольская правда

С 1 по 22 января 2026 года из Ростовской области под контролем регионального управления Россельхознадзора экспортировали первые партии мяса и субпродуктов птицы общим весом более 167 тонн. Об этом рассказали в ведомстве.

— Продукция полностью соответствует ветеринарно-санитарным требованиям стран-импортеров, — отметили в Россельхознадзоре.

142,5 тонны мяса птицы отправили в Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, Азербайджан и ОАЭ. Еще 25 тонн субпродуктов птицы направили в Китай.

В Россельхознадзоре добавили, что партии досмотрели с отбором проб, а лаборатория провела исследования. Экспорт выполняют предприятия региона, которые прошли проверку и включены в реестр экспортеров компонента «Цербер».

