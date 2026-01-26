Блогер из США Макензи Пол умерла в 26 лет после трёхлетней борьбы с раком

Популярная американская блогерша Макензи Пол умерла в возрасте 26 лет. Последние три года она боролась с острым миелоидным лейкозом, сообщает The New York Post.
«Кензи теперь на небесах. Это эгоистично с моей стороны, но я хотел бы, чтобы она всё ещё была со мной. Мне понадобится вся жизнь, чтобы осознать случившееся», — сообщил её супруг Брэндон Пол.
Он рассказал, что состояние Макензи неожиданно резко ухудшилось, она была госпитализирована в реанимацию и скончалась в тот же день. При этом ещё летом супруги надеялись, что болезнь отступила, так как врачи констатировали ремиссию.
Диагноз острый миелоидный лейкоз был поставлен Пол в 2023 году, когда ей было 23 года. Поводом для обращения к врачу стали частые обмороки.
