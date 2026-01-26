Муж певицы Глюкозы Чистяков задолжал налоговой более 40 млн рублей

Муж российской певицы Глюкозы Александр Чистяков задолжал Федеральной налоговой службе более 40 млн рублей. Об этом сообщает издание Газета.ru.
«ФНС пытается взыскать более 40 млн рублей с компаний, учредителем которых является супруг артистки», — говорится в материале.
Издание приводит данные сервиса «Прозрачный бизнес», согласно которым пять компаний, которыми владеет Чистяков, имеют налоговую задолженность. Самый большой долг в размере более 25 млн рублей числится за предприятием «Павловское подворье». Также налоговые обязательства остаются неоплаченными у принадлежащих бизнесмену компаний «Терра Менеджемнт-3», «Джем бар» и «Джем молл Киров».
Ранее KP.RU сообщал, что народный артист России Филипп Киркоров полностью погасил долг перед компанией «Культурная служба». Сумма взыскания с артиста составила 4,5 млн рублей.