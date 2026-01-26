Ричмонд
Муж певицы Глюкозы Чистяков задолжал налоговой более 40 млн рублей

Пять компаний мужа Глюкозы Александра Чистякова имеют многомиллиардную задолженность перед налоговой службой.

Источник: Комсомольская правда

Муж российской певицы Глюкозы Александр Чистяков задолжал Федеральной налоговой службе более 40 млн рублей. Об этом сообщает издание Газета.ru.

«ФНС пытается взыскать более 40 млн рублей с компаний, учредителем которых является супруг артистки», — говорится в материале.

Издание приводит данные сервиса «Прозрачный бизнес», согласно которым пять компаний, которыми владеет Чистяков, имеют налоговую задолженность. Самый большой долг в размере более 25 млн рублей числится за предприятием «Павловское подворье». Также налоговые обязательства остаются неоплаченными у принадлежащих бизнесмену компаний «Терра Менеджемнт-3», «Джем бар» и «Джем молл Киров».

Ранее KP.RU сообщал, что народный артист России Филипп Киркоров полностью погасил долг перед компанией «Культурная служба». Сумма взыскания с артиста составила 4,5 млн рублей.