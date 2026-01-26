Муж певицы Глюкозы Чистяков задолжал налоговой более 40 млн рублей

Издание приводит данные сервиса «Прозрачный бизнес», согласно которым пять компаний, которыми владеет Чистяков, имеют налоговую задолженность. Самый большой долг в размере более 25 млн рублей числится за предприятием «Павловское подворье». Также налоговые обязательства остаются неоплаченными у принадлежащих бизнесмену компаний «Терра Менеджемнт-3», «Джем бар» и «Джем молл Киров».