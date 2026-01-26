Яркая победа в Минске: «Салават Юлаев» обыграл «Динамо» 2:1

Сегодня, 26 января, в Минске «Салават Юлаев» обыграл «Динамо» со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Победу гостям обеспечили Егор Сучков (забросил шайбу в ворота соперников на 26-ой минуте матча) и Владислав Ефремов (забил гол в овертайме). За команду хозяев отличился лишь Даниил Липский (33).
«СЮ» после 50 игр с 52 очками занимает шестую строчку турнирной таблицы Восточной конференции.
Следующий матч уфимского клуба состоится послезавтра — 28 декабря. Команда схлестнется в Казани с «Ак Барсом».
