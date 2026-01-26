Ричмонд
-2°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Яркая победа в Минске: «Салават Юлаев» обыграл «Динамо» 2:1

«Салават Юлаев» обыграл 2:1 минское «Динамо» в матче КХЛ.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 26 января, в Минске «Салават Юлаев» обыграл «Динамо» со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Победу гостям обеспечили Егор Сучков (забросил шайбу в ворота соперников на 26-ой минуте матча) и Владислав Ефремов (забил гол в овертайме). За команду хозяев отличился лишь Даниил Липский (33).

«СЮ» после 50 игр с 52 очками занимает шестую строчку турнирной таблицы Восточной конференции.

Следующий матч уфимского клуба состоится послезавтра — 28 декабря. Команда схлестнется в Казани с «Ак Барсом».

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.