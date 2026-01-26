Пугачевой грозит крупный штраф за незаконный пирс в Солнечногорске

Певице Алле Пугачевой могут выписать крупный штраф, если она не примет решение о сносе пирса, который построен у ее поместья на берегу реки Истры в подмосковном Солнечногорске. Об этом предупредил юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
— Предостережение Росприроднадзора вполне закономерно. Певице будет предложено демонтировать причал добровольно и за свой счет. Если же Пугачева проигнорирует предостережение Росприроднадзора, то пирс будет снесен принудительно с возложением всех расходов на певицу, — отметил адвокат.
По словам специалиста, Пугачеву также могут привлечь к административной ответственности в случае, если окажется, что нелегальный пирс повредил экологию водохранилища, передает РИА Новости.
В тот же день в Telegram-канале Mash сообщили, что Пугачеву обязали снести личный пирс в Солнечногорске в ближайший месяц — конструкция построена минимум с пятью нарушениями. Специалисты Росприроднадзора проверили пристань на Истринском водохранилище. Они выяснили, что объект никто не регистрировал, он не имеет сертификатов безопасности, не аккредитован для швартовки, а также мешает проведению торгов по акватории.