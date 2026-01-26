Пугачевой грозит крупный штраф за незаконный пирс в Солнечногорске

В тот же день в Telegram-канале Mash сообщили, что Пугачеву обязали снести личный пирс в Солнечногорске в ближайший месяц — конструкция построена минимум с пятью нарушениями. Специалисты Росприроднадзора проверили пристань на Истринском водохранилище. Они выяснили, что объект никто не регистрировал, он не имеет сертификатов безопасности, не аккредитован для швартовки, а также мешает проведению торгов по акватории.