Рютте: Украине придется пойти на территориальные компромиссы

— В конечном итоге только украинское правительство может решать относительно территории. Но для того, чтобы украинское правительство смогло охватить, что они могут принять в плане компромисса касательно территории, для них критически важно знать, что в дальнейшем русские не будут снова пытаться атаковать Украину, — подчеркнул глава альянса, которого цитирует РИА Новости.