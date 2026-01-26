Рютте: Украине придется пойти на территориальные компромиссы

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте во время дискуссии с депутатами — членами комитета по иностранным делам Европарламента в понедельник, 26 января, заявил, что Украине придется пойти на территориальные компромиссы в рамках переговоров по завершению конфликта с Россией.
— В конечном итоге только украинское правительство может решать относительно территории. Но для того, чтобы украинское правительство смогло охватить, что они могут принять в плане компромисса касательно территории, для них критически важно знать, что в дальнейшем русские не будут снова пытаться атаковать Украину, — подчеркнул глава альянса, которого цитирует РИА Новости.
16 января во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским президент Чехии Петр Павел высказался о том, что Киеву придется пойти на «некоторые болезненные уступки» в рамках урегулирования вооруженного конфликта с Россией.
26 января Владимир Зеленский сообщил, что новый раунд трехсторонних переговоров с участием представителей России, Украины и США состоится в воскресенье, 1 февраля. Он добавил, что эта дата пока предварительная, отметив, что «было бы хорошо ускорить эту встречу».