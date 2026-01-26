Депутат Миронов: альтернативой ипотеке может стать социальная аренда

Депутат Сергей Миронов назвал альтернативу ипотеке без участия банков. Депутат призвал рассматривать другие варианты решения жилищного вопроса, например, вводить наемные дома, фонд которых можно пополнять с помощью непроданных квартир в новостройках.
В настоящий момент ставки по ипотечным кредитам очень высоки, чтобы получить одобрение банка нужен высокий доход. В больших городах это порядка 100 тысяч рублей, а в Москве — 340 тысяч рублей.
-Это доказывает, что ипотека большинству населения недоступна. За минувшие годы она стала инструментом обогащения банков, а не решения жилищных проблем, — говорит депутат в беседе с Газета.ru.
Парламентарий предлагает развивать другие механизмы решения жилищных вопросов. Это наемные дома, социальная аренда от государства. Государство должно либо само активнее строить такие дома, либо пополнять наемный фонд за счет пустующих квартир застройщиков. Ведь по статистике около 70% жилья в новостройках не продается.
Застройщики могли бы по себестоимости продавать неликвидные активы государству.
В настоящий момент на соцнайм могут рассчитывать только малоимущие. Если расширить программу, то получать жилье смогут и те, не имеет возможности выплачивать ипотеку.
— Программа соцаренды могла бы помочь демографии, — заключил депутат.
С 2026 года выдачу семейной ипотеки ограничат. Февральские изменения затрагивают возможность оформления нескольких льготных кредитов на семью — с 1-го числа следующего месяца это количество будет ограничено одной семейной ипотекой с обязательным участием в этом займе обоих супругов, пишет Life.ru.
Средний уровень торга при продаже готового жилья в российских мегаполисах резко снизился в январе до 4,8%. Меньше всего стали уступать в Краснодаре, там средний размер скидок за год снизился с 8,9 до 3,4%. На втором месте — Красноярск с падением с 8,3 до 3,7%. На третьем — Екатеринбург, где средний дисконт снизился с 6,7 до 3,1%, пишет газета Известия.