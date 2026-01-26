Депутат Миронов: альтернативой ипотеке может стать социальная аренда

Средний уровень торга при продаже готового жилья в российских мегаполисах резко снизился в январе до 4,8%. Меньше всего стали уступать в Краснодаре, там средний размер скидок за год снизился с 8,9 до 3,4%. На втором месте — Красноярск с падением с 8,3 до 3,7%. На третьем — Екатеринбург, где средний дисконт снизился с 6,7 до 3,1%, пишет газета Известия.