Мясников призвал не сдавать анализ на D-димер без показаний

Врач и телеведущий Александр Мясников призвал россиян не сдавать анализ крови на D-димер без медицинских показаний и назначения врача.
Об этом он заявил в эфире программы «О самом главном». По словам Мясникова, самостоятельная сдача этого анализа может привести к ошибочным выводам и опасным решениям. Он подчеркнул, что назначать исследование должен только квалифицированный специалист, а не врач без профильной экспертизы.
Мясников отметил, что повышенный уровень D-димера может указывать на риск тромбоза, однако без клинической картины и показаний этот показатель не является основанием для лечения. Он также предостерёг от самостоятельного приёма кроворазжижающих препаратов при выявлении повышенного D-димера, указав, что такие лекарства могут вызвать тяжёлые осложнения, включая желудочные кровотечения и кровоизлияние в мозг.
Ранее Александр Мясников также высказывался о вирусе Нипах, который считается смертельно опасным. По его оценке, риск его широкого распространения в России низок из-за отсутствия природного резервуара вируса, сложности передачи от человека к человеку и высокой смертности, которая ограничивает циркуляцию инфекции. При этом он отмечал, что вирус остаётся серьёзным вызовом для госпитальной медицины.