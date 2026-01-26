Мясников призвал не сдавать анализ на D-димер без показаний

Мясников отметил, что повышенный уровень D-димера может указывать на риск тромбоза, однако без клинической картины и показаний этот показатель не является основанием для лечения. Он также предостерёг от самостоятельного приёма кроворазжижающих препаратов при выявлении повышенного D-димера, указав, что такие лекарства могут вызвать тяжёлые осложнения, включая желудочные кровотечения и кровоизлияние в мозг.