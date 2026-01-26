Сохранил сотни жизней: умер легендарный спасатель Андрей Легошин

В 63 года умер один из создателей «Центроcпаса» МЧС, заслуженный спасатель России Андрей Легошин. Об этом 26 января сообщили в пресс-службе МЧС.
Легошин скончался у себя дома. Причина не уточняется, сейчас ее устанавливают.
Биография.
Андрей Легошин родился 18 марта 1962 года в городе Железнодорожный Московской области. В 1986 году окончил Московский энергетический институт. Профессионально занимаясь спортом, в частности альпинизмом, он начал оказывать помощь пострадавшим ещё до образования МЧС. Легошин был одним из первых внештатных спасателей в Комиссии по чрезвычайным ситуациям Совмина СССР. В составе спасательной службы Союза обществ Красного Креста и Красного Полумесяца он участвовал в ликвидации последствий разрушительных землетрясений в Армении, Иране и Турции.
«Центроспас».
В 1992 году Андрей Легошин вместе со своим братом-близнецом Владимиром Легошиным участвовал в создании «Центроспаса», который стал одним из ключевых подразделений формирующейся в то время системы спасательных служб России. В отряде Легошин освоил множество специальностей: от проведения спасательных работ на авиационной технике до газоспасателя и парамедика. Он прошел серьезную подготовку, включавшую курсы парашютиста, работу с гидропневматическим инструментом, поисково-спасательным оборудованием, приборами ночного видения и радиосвязи, подводным и альпинистским снаряжением, газоанализаторами. Его аттестовали для спусков с вертолета по закрепленной веревке и работе на подвеске. Он участвовал в ликвидации последствий многочисленных чрезвычайных ситуаций международного и российского масштаба, руководил разработкой, освоением и внедрением новых авиационных технологий по спасению пострадавших с использованием вертолетов.
Награды.
На счету Легошина сотни спасенных жизней в самых страшных катастрофах в России и за рубежом. Его вклад в развитие системы спасения был отмечен на самом высоком уровне. В 2005 году указом президента России ему было присвоено почетное звание «Заслуженный спасатель Российской Федерации». Андрей Легошин был награжден двумя Орденами Мужества, медалями «За отвагу», «За спасение погибавших» и множеством знаков отличия МЧС.
Отзывы о легендарном спасателе.
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу выразил глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Андрея Легошина. «С прискорбием узнал о кончине Андрея Данатовича Легошина. Его профессионализм и самоотверженное служение государству оставили глубокий след в системе гражданской обороны страны. Выражаю глубокие соболезнования родным, близким и коллегам покойного», — написал Шойгу в телеграмме, направленной главе МЧС Александру Куренкову.
О спасателе также отозвался военный корреспондент Александр Коц. «Мы, журналисты, очень любили Андрея Данатовича. Он никогда не отказывал в комментариях и всегда шел навстречу, когда нужна была его помощь. Земля пухом», — написал он в своем Telegram-канале.
В пресс-службе МЧС подчеркнули, что Андрей Легошин был опытным спасателем международного класса, добросовестным коллегой, грамотным руководителем, заботливым наставником и настоящим товарищем. «Светлая память об Андрее Данатовиче Легошине навсегда сохранится в сердцах коллег», — говорится в сообщении. Личный состав МЧС России также выразил глубокие соболезнования родным и близким Андрея Легошина.