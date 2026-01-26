Сохранил сотни жизней: умер легендарный спасатель Андрей Легошин

В 1992 году Андрей Легошин вместе со своим братом-близнецом Владимиром Легошиным участвовал в создании «Центроспаса», который стал одним из ключевых подразделений формирующейся в то время системы спасательных служб России. В отряде Легошин освоил множество специальностей: от проведения спасательных работ на авиационной технике до газоспасателя и парамедика. Он прошел серьезную подготовку, включавшую курсы парашютиста, работу с гидропневматическим инструментом, поисково-спасательным оборудованием, приборами ночного видения и радиосвязи, подводным и альпинистским снаряжением, газоанализаторами. Его аттестовали для спусков с вертолета по закрепленной веревке и работе на подвеске. Он участвовал в ликвидации последствий многочисленных чрезвычайных ситуаций международного и российского масштаба, руководил разработкой, освоением и внедрением новых авиационных технологий по спасению пострадавших с использованием вертолетов.