На трассах Ростовской области мобильная связь стала ловить почти везде

В Ростовской области усилили связь на трассах за 2025 год.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области улучшили связь вдоль трасс. В 2025 году операторы запустили 31 новую базовую станцию и обновили еще 25. Об этом рассказали в региональном правительстве.

— Важно, чтобы связь стабильно работала вдоль дорог: ведь Ростовская область — транзитный регион, — отметил министр цифрового развития, ИТ и связи области Алексей Копытов.

По его данным, федеральные трассы в регионе сейчас покрыты связью на 99,8%. Это значит, что мобильная связь и интернет ловят почти на всем пути, что важно и для жителей, и для тех, кто едет через Дон проездом.

Отдельно связь улучшали на ключевых направлениях, включая М-4 «Дон» и Р-280 «Новороссия». Работы продолжат и дальше — в том числе на дорогах регионального значения.

