В РПЦ оценили идею цифрового бессмертия

«Ключевая идея и цель трансгуманизма — это практическое бессмертие человека, достигаемое через перенос сознания и личности на небиологический субстрат… Церковное сознание ни при каких обстоятельствах не может согласиться с тем, что деантропологизация человека, происходящая через его дебилогизацию, это то, что человека не расчеловечивает. Тогда как трансгуманисты считают, что никакого расчеловечивания не происходит», — сказал Абрамов на Международных Рождественских чтениях в храме Христа Спасителя в понедельник.