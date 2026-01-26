В башкирском селе выявили смертельно опасную инфекцию: там уже объявлен карантин

В селе Ургуново Учалинского района Башкирии с 22 января установлен карантин по бешенству. Соответствующий указ подписал глава республики Радий Хабиров.
Эпизоотическим очагом признано личное подсобное хозяйство по адресу улица Центральная, дом 102 В. Вся территория села объявлена неблагополучным пунктом. На период карантина действует ряд ограничений: запрещено лечить больных животных, ввозить и вывозить невакцинированных особей, перемещать или перегруппировывать скот, снимать шкуры с павших животных, а также допускать на территорию посторонних, за исключением ветеринаров и местных жителей.
Госкомитету по ветеринарии поручено установить причины возникновения заболевания и организовать мероприятия по ликвидации очага. Контроль за исполнением указа возложен на министра сельского хозяйства Башкирии Ильшата Фазрахманова. Ограничения будут действовать до их официальной отмены.
