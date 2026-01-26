Ричмонд
+1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Блогершу из Екатеринбурга задержали на границе из-за документов на ребенка

Блогершу из Екатеринбурга вместе с маленькой дочкой задержали в аэропорту Кольцово из-за отсутствия загранпаспорта у ребенка.

Источник: Комсомольская правда

Блогер из Екатеринбурга Александра Коцкая вместе с маленьким ребенком была задержана в аэропорту Кольцово сотрудниками пограничного контроля. Как сообщает «КП-Екатеринбург», инцидент произошел из-за отсутствия у ее дочери отдельного загранпаспорта.

«Я спрашивала, сколько нам еще ждать. Так как я с маленьким ребенком. Уезжали по свидетельству, когда этого закона не было. Он сказал, что наше гражданство ничего не значит», — рассказала блогер в соцсетях.

Коцкая вместе с дочкой возвращалась в Екатеринбург после поездки в Казахстан. Однако при отправлении из России для оформления ребенка использовалось свидетельство о рождении, а не отдельный загранпаспорт.

Ранее KP.RU сообщал об изменениях в правилах выезда из России для детей. С 20 января 2026 года в силу вступила новая инициатива, в рамках которой несовершеннолетним до 14 лет необходим заграничный паспорт при выезде в любое государство.