Жуткие погодные качели в Молдове: Ледяной дождь, резкое потепление до +7, а потом морозы до −12 градусов — синоптики дали прогноз на неделю

Метеорологи рассказали о том, какую погоду ожидать в ближайшие дни.

Источник: Комсомольская правда

В страну пришёл атлантический циклон, который принёс резкое потепление, осадки и опасные перепады температур. Днём воздух прогрелся до +5…+7 градусов, однако радоваться январской «весне» долго не придётся.

Синоптики предупреждают: тёплый дождь при отрицательной температуре почвы создаёт идеальные условия для ледяного дождя и гололёда. Уже к вечеру температура начнёт стремительно снижаться, осадки сменятся мокрым снегом, а на дорогах и тротуарах образуется ледяная корка.

Особенно опасной станет ночь с понедельника на вторник. При понижении температуры ниже нуля всё, что успело намокнуть днём, замёрзнет. Коммунальные службы и экстренные ведомства призывают водителей быть предельно осторожными, а пешеходов — по возможности сократить передвижение.

По прогнозу на ближайшие дни погодные качели только усилятся. После кратковременной оттепели в Молдову вновь вернутся зимние морозы. Уже во второй половине недели ночные температуры могут опускаться до −10…-12 градусов, а днём сохраняться слабый минус. Осадки при этом продолжатся, что повысит риск образования наледи.

Погода в Молдове.

Метеорологи отмечают, что такие резкие перепады температур нетипичны даже для мягкой молдавской зимы. Жителям страны советуют внимательно следить за прогнозами.