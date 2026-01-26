Жуткие погодные качели в Молдове: Ледяной дождь, резкое потепление до +7, а потом морозы до −12 градусов — синоптики дали прогноз на неделю

По прогнозу на ближайшие дни погодные качели только усилятся. После кратковременной оттепели в Молдову вновь вернутся зимние морозы. Уже во второй половине недели ночные температуры могут опускаться до −10…-12 градусов, а днём сохраняться слабый минус. Осадки при этом продолжатся, что повысит риск образования наледи.