Десятки казахстанцев вторые сутки не могут вылететь из Индии

Один из пассажиров, Кирилл Хомицкий, рассказал «Курсиву», что люди более суток находились в зоне паспортного контроля.
«Мы прилетели в Мумбаи около 11 утра и до двух часов ночи нас вообще никуда не выпускали — даже в duty free, чтобы купить воду и еду», — рассказал он.
По прилете пассажирам сообщили, что вылеты в Алматы отменены из-за закрытого воздушного пространства над Ираном.
«Других объяснений не было», — добавил Хомицкий.
По его словам, пассажирам предложили альтернативные маршруты вылета, но с ограниченным количеством мест — через Стамбул, Ташкент, Дубай, Абу-Даби и Шарджу. Часть пассажиров получила билеты.
«Кому-то дали билеты, кого-то заселили в отель, но часть людей до последнего оставалась без понимания, когда и как они смогут вылететь», — отметил он.
Реакция МИДа.
Позже, по словам Хомицкого, с группой пассажиров связался консул Казахстана.
«Он объяснил, как действовать дальше, попросил собрать всех казахстанцев, пересчитать людей и сфотографировать паспорта. Сказал, что будет помогать, потому что сейчас часть пассажиров сидит без билетов, часть — с билетами», — рассказал он.
По его словам, консул попросил поддерживать с ним постоянную связь и информировать о предлагаемых маршрутах, билетах, а также о времени вылета и прибытия.
Ранее «Курсив» писал, что 26 января на всех казахстанских пунктах пропуска усилили санконтроль из-за угрозы проникновения в страну вируса Нипах. Особое внимание при осмотре уделяют тем, кто прибыл из стран, где уже зарегистрированы случаи заболевания, в том числе из Индии.