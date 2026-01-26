Депутат Чаплин: совершеннолетним детям положены алименты в при инвалидности

Депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин напомнил, что совершеннолетние дети могут претендовать на алименты. Но только в том случае, если они нетрудоспособны и нуждаются в материальной помощи.
В данном контексте нетрудоспособностью признается инвалидность I, II или III группы. Но одного факта инвалидности недостаточно, суд должен установить нуждаемость — это второе важное условие.
— Это означает, что доходы ребенка, включая пенсию по инвалидности и иные социальные выплаты, не покрывают его необходимые жизненные потребности, особенно с учетом расходов на лечение, лекарства и специальный уход, — говорит депутат RT.
Эти вопросы решаются исключительно через суд.
При этом депутат подчеркнул, что не стоит полагать, что период очного обучения ребенка в вузе тоже является обязательным для выплаты алиментов.
— Действующий Семейный кодекс России не содержит такой нормы. Обучение, даже очное, не приравнивается к нетрудоспособности с точки зрения алиментных обязательств, — отметил он.
Поддержка студента после 18 лет решается родителями только путем договоренности. Официально алименты прекращают взыскиваться.
Ранее, на портале «Госуслуги» появился реестр злостных неплательщиков алиментов. Узнать, есть ли у человека долги по алиментам на содержание детей или родителей, в каком регионе и на какую сумму, теперь можно на сайте, пишет Lenta.ru.
С 1 марта в России вводится обновленный регламент учета алиментных обязательств при определении права на единое пособие. Назначение единого пособия возможно исключительно для семей, признанных малоимущими, пишет газета Известия.