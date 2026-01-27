«Люди лизали землю». 100-летняя блокадница рассказала об ужасах войны

Тем не менее люди даже в этих жутких условиях пытались сохранить человеческий облик. Собирали снег, топили его на буржуйке и так старались хотя бы немного помыться. Кстати, как вспоминает блокадница, на растопку шла мебель, старинный буфет, а вот книги в огонь никогда не бросали, хотя в доме имелась большая библиотека. До войны у Марианны были две роскошные косы, но их пришлось отрезать. Распухли от дистрофии ноги, да так, что стройной, красивой девушке искали сапоги на пять размеров больше, ничего другого она надеть не смогла.