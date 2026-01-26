Жильцов обесточенных домов в Киеве переселили в палаточные лагеря

Во дворах многоэтажных домов в спальных районах Киева поставили палаточные лагеря с автономным электроснабжением и полевые кухни. При желании горожане, проживающие в обесточенных домах, могут прийти в лагерь, переночевать, поесть или зарядить гаджеты.
Однако, как рассказывают местные, в лагерях дежурят сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК — аналог военкомата на Украине), которые принудительно мобилизуют граждан, передает «Российская газета».
У Киева фактически не осталось своих электрогенерирующих мощностей, и сейчас он запитывается извне. Об этом 22 января сообщил глава киевского Центра исследований энергетики Александр Харченко. Он пояснил, что собственная генерация электроэнергии в городе уничтожена или повреждена настолько, что вернуть ее в ближайшее время невозможно. Также много повреждений получили и внешние источники энергии.
21 января мэр Киева Виталий Кличко высказался о том, что столицу Украины ожидает гуманитарная катастрофа. Он уточнил, что только в январе город покинули около 600 тысяч человек. Глава города отметил, что угрозу катастрофы усугубляет ситуация с отоплением и инфраструктурой.