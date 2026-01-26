Муж Глюкозы задолжал ФНС более 40 миллионов рублей

— Самый большой — в размере 25 миллионов 843 тысяч рублей — числится за ООО «Павловское подворье». Еще 10 миллионов 338 тысяч рублей хотят взыскать с ООО «Терра Менеджмент-3». Также долги в размере 368 тысяч рублей и 9 тысяч рублей висят на ООО «Джем бар» и ООО «Джем молл Киров», — говорится в материале.