Блогерша Коцкая устроила скандал в аэропорту из-за незнания правил о детских паспортах

Екатеринбургская блогерша-миллионик Александра Коцкая заявила, что её с дочерью задержали на границе из-за отсутствия у девочки отдельного загранпаспорта. При этом о новых требованиях она узнала уже в аэропорту, хотя ранее выезжала по свидетельству о рождении.
Блогерша устроила скандал в аэропорту из-за незнания правил на детские паспорта. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ a.kotskaya.
Во время ожидания проверки Коцкая начала спрашивать у сотрудников о сроках, на что, по её словам, получила грубый ответ и угрозы помещением в комнату для лиц с проблемными документами. Блогерша утверждает, что действовала спокойно, но ситуация довела её до слёз из-за усталости ребёнка и отсутствия еды.
Напомним, что с 20 января 2026 года для выезда из России детям до 14 лет в Абхазию, Белоруссию, Южную Осетию, Казахстан и Киргизию потребуется загранпаспорт, поскольку свидетельство о рождении исключается из перечня основных документов для пересечения границы. Новые правила будут действовать независимо от того, сопровождается ребёнок или нет, и для покупки авиабилетов в эти страны также понадобится загранпаспорт. Дети, выехавшие по свидетельству о рождения до указанной даты, смогут вернуться по тому же документу. При этом российские консульства больше не будут оформлять свидетельства на въезд взамен утраченных или в связи с достижением 14 лет за границей.
