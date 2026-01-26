Блогерша Коцкая устроила скандал в аэропорту из-за незнания правил о детских паспортах

Напомним, что с 20 января 2026 года для выезда из России детям до 14 лет в Абхазию, Белоруссию, Южную Осетию, Казахстан и Киргизию потребуется загранпаспорт, поскольку свидетельство о рождении исключается из перечня основных документов для пересечения границы. Новые правила будут действовать независимо от того, сопровождается ребёнок или нет, и для покупки авиабилетов в эти страны также понадобится загранпаспорт. Дети, выехавшие по свидетельству о рождения до указанной даты, смогут вернуться по тому же документу. При этом российские консульства больше не будут оформлять свидетельства на въезд взамен утраченных или в связи с достижением 14 лет за границей.