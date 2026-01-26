Звезда сериала «Золотое дно» Анжелика Пахомова появилась на презентации сериала, где речь идёт об учёбе в вечерней школе. К мероприятию, надо сказать, она подготовилась основательно: надела кофту с элементами таблицы Менделеева. Оценить модный образ можно на видео.
Актриса Пахомова принесла на вечеринку таблицу Менделеева
Звезда сериала «Золотое дно» Анжелика Пахомова появилась на презентации сериала, где речь идёт об учёбе в вечерней школе. К мероприятию, надо сказать, она подготовилась основательно: надела кофту с элементами таблицы Менделеева. Оценить модный образ можно на видео.