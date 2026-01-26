Актриса Пахомова принесла на вечеринку таблицу Менделеева

Звезда сериала «Золотое дно» Анжелика Пахомова появилась на презентации сериала, где речь идёт об учёбе в вечерней школе. К мероприятию, надо сказать, она подготовилась основательно: надела кофту с элементами таблицы Менделеева. Оценить модный образ можно на видео.