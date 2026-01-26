Московские аэропорты могут работать с задержками из-за непогоды 27−29 января

Ранее Life.ru рассказывал, что кемеровский аэропорт и аэропорт Новокузнецка третий год подряд суммарно обслуживают более миллиона пассажиров. По итогам 2025 года пассажиропоток составил 543 тысячи в Новокузнецке и 458 тысяч в Кемерове. Рост связывают с развитием маршрутной сети, в том числе с запуском новых субсидируемых направлений, и с общим увеличением спроса на авиаперелёты среди жителей Кузбасса.