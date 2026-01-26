Ричмонд
Московские аэропорты могут работать с задержками из-за непогоды 27−29 января

Из-за ожидаемого мощного снегопада и метели работа московских аэропортов может быть нарушена. Росавиация предупредила о возможных отменах и задержках рейсов с 27 по 29 января.

«В период с 00:00 27 января до 12:00 МСК 29 января в Москве и области ожидается очень сильный снег, гололедица, метель. Ухудшение погоды может отразиться на работе воздушного транспорта. Возможны корректировки в расписании полетов как на прилёт, так и на вылет, не исключены отмены рейсов», — говорится в публикации.

Ведомство уточнило, что ухудшение погоды потребует дополнительного времени на обработку самолётов противообледенительной жидкостью и расчистку взлётно-посадочных полос. Безопасность полётов в этой ситуации является абсолютным приоритетом. Пассажирам, у которых запланированы вылеты или прилёты в столицу в эти дни, рекомендовано уточнять информацию у авиакомпаний.

Ранее Life.ru рассказывал, что кемеровский аэропорт и аэропорт Новокузнецка третий год подряд суммарно обслуживают более миллиона пассажиров. По итогам 2025 года пассажиропоток составил 543 тысячи в Новокузнецке и 458 тысяч в Кемерове. Рост связывают с развитием маршрутной сети, в том числе с запуском новых субсидируемых направлений, и с общим увеличением спроса на авиаперелёты среди жителей Кузбасса.

