В Белом доме назвали переговоры по Украине в Абу-Даби историческими

— В рамках этих переговоров в минувшие выходные состоялась многосторонняя встреча, которая не получила широкого освещения в СМИ, но имела историческое значение, поскольку команде президента (США Дональда Трампа — прим. «ВМ») удалось собрать за столом переговоров представителей обеих сторон этого конфликта, чтобы приблизиться к достижению мира, — подчеркнула представитель Белого дома.